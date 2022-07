Il rischio di incendi nel bollettino della protezione civile.

Domani sarà una domenica con condizioni particolarmente favorevoli per gli incendi in tutta la Sardegna. Con un rischio rischio medio per il territorio di Sassari e comuni limitrofi, l’Ogliastra e la provincia di Oristano, rischio alto per la Gallura, la Barbagia, il Sud Sardegna e Cagliari, i servizi antincendio regionali e statali sono in preallarme.

La protezione civile associa in linea di massima al rischio medio un eventuale intervento della delle forze ordinarie integrato dove serve dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della regione, mentre al rischio alto associa, insieme all’intervento delle forze ordinarie e della flotta sarda, anche l’intervento della flotta dello stato.