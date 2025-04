Fratelli dispersi, l’appello disperato della mamma: “Riportate i miei bambini”

La mamma di Lorenzo e Giuseppe Deiana rompe il silenzio.

Simona Deiana, mamma di Lorenzo e Giuseppe, i giovani pescatori dispersi in mare a Capo Figari dalla notte di sabato scorso, ha rotto il silenzio sui social. La donna è disperata perché i suoi “bambini” non si trovano da ormai quasi due giorni, mentre sono in corso le ricerche in campo per trovare i due fratelli sani e salvi.

La madre dei ragazzi di 20 e 24 anni ha fatto appello affinché proseguano nella speranza di riportarli a casa. “Vi prego non vi fermate, riportate i miei bambini a casa – ha detto la donna in un appello sui social – Peppe, Daniel ha bisogno di te, come tu di lui. Lory mio, sto aspettando anche da te la gioia che diventi un bravo padre. Mi mancate come l’aria. Mamma vi ama tantissimo”.

