Fratelli dispersi, rafforzate le ricerche con elicotteri e droni

Le ricerche dei fratelli Deiana tra Olbia e Capo Figari.

Non c’è ancora traccia dei fratelli Deiana, dispersi in mare a Capo Figari dalla notte di Pasqua. Per trovare Giuseppe e Lorenzo da questa mattina sta intervenendo personale del nucleo sommozzatori, con 3 unità dal Comando di Cagliari e 2 dal Nucleo elicotteri.

In campo anche droni ed elicotteri da Alghero e Nuoro. Sono 2 le unità del Nucleo SAPR droni del Comando di Nuoro. A supporto delle ricerche anche l’elicottero di istanza ad Alghero Fertilia. Le ricerche dei ragazzi dispersi sono ricominciate questa mattina, con la speranza di trovare i due fratelli olbiesi sani e salvi.

