Dramma sul traghetto a Olbia, giovane incinta perde il bambino

Il dramma sul traghetto a Olbia.

Il viaggio in traghetto verso Civitavecchia si è trasformato in un incubo per una giovane donna incinta che, nella serata di ieri, ha improvvisamente accusato un malore poco prima della partenza dal porto di Olbia. L’episodio si è verificato intorno alle 22:30 a bordo del “Tommy”, traghetto della compagnia Moby, ormeggiato al molo dell’Isola Bianca, dove la 26enne macedone si trovava in compagnia dei familiari.

Rapidi i soccorsi del 118.

Le sue condizioni hanno creato apprensione tra il personale della nave, che ha richiesto soccorsi con urgenza. Poco dopo, un’ambulanza del 118 ha raggiunto l’imbarcazione e ha trasportato la donna all’ospedale Giovanni Paolo II. Nonostante l’intervento tempestivo, i medici non hanno potuto evitare l’interruzione della gravidanza. La giovane ha trascorso tutta la notte nella struttura ospedaliera ed è stata dimessa poche ore fa.

La nave è rimasta ferma in banchina per diverse ore, in attesa del via libera da parte dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di frontiera, guidati dal comandante Cristian Puddu, la Guardia costiera e i vigili del fuoco, per consentire e coordinare le operazioni di soccorso e verifica a bordo. Le condizioni della donna, seppur segnate dal grave episodio, risultano stabili e non destano preoccupazione. Il traghetto ha potuto riprendere la rotta solo dopo il completamento degli accertamenti richiesti.

