Spopolano gli abbracci di Natale inventati dal digital artist olbiese Eman Rus

“Eman Rus è un digital artist, content creator, grafico: così si definisce l’olbiese autore dei fotomontaggi di Natale che spopolano sul web. L’ultima sua perla sono gli abbracci tra rivali con un’impensabile pace natalizia. Alle loro spalle l’abete addobbato e come sottofondo la voce di Frank Sinatra che canta “Have yourself a merry little Christmas“. Coi maglioni natalizi si abbracciano i protagonisti di rivalità contemporanee come quelle di Giorgia Meloni ed Elly Schlein o di Teo Mammucari e Francesca Fagnani, ma anche del recente passato come Bugo e Morgan o Salvini e Ghali. Due abbracci amarcord apprezzati dai follower sono quelli tra Berlusconi e Travaglio e tra Materazzi e Zidane.

“A Natale puoi” è il resto che accompagna le immagini. Alla fine del video, dopo tutti gli abbracci surreali si vede l’artista mascherato che si sveglia dall’incubo. Si sa molto poco di Eman Rus, olbiese che vive a Firenze, che ha scelto una maschera che cela l’identità e come nome d’arte ha la parola “surname” (cognome) scritta al contrario. Pochi anni fa aveva rivelato di aver partecipato all’ultima campagna elettorale per le Amministrative, senza maschera. “Comunque sono sardo, di Olbia – ammise -. Tengo molto alla mia città, mi sono anche candidato alle scorse elezioni comunali ed è andata piuttosto bene”.



“Ciò che gli riesce sicuramente meglio è comunicare con le immagini, in particolare modo con i fotomontaggi – spiega la bio sul suo sito -. Distorce e propone una realtà alternativa nella quale gli utenti ormai ci convivono da diversi anni. L’identità dell’artista è attualmente sconosciuta e non a caso indossa una maschera bianca, fatta su misura. Alla domanda sul “perché abbia scelto una maschera” ha sempre risposto: “le maschere non muoiono mai”.



A Natale puoi

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui