Grandi eventi a Olbia: venerdì e sabato Rds Summer Festival, dopo un mese il Red Valley

Rds Summer Festival sbarca a Olbia per l’ultima tappa: una due giorni con un cast stellare, in attesa del Red Valley di agosto. La città ci ha preso gusto con i grandi eventi e gli artisti in cartellone per venerdì 11 e sabato 12 attirano spettatori da tutta l’Isola. Sul grande palco del Molo Brin ci sarà anche Annalisa, ma anche Negramaro, Gabry Ponte e Rocco Hunt. Tutti big dell’attuale panorama musicale, con un grande seguito

“A presentare le serate sarde ci penseranno Anna Pettinelli e Filippo Ferraro, due tra le voci più amate di RDS 100% Grandi Successi – annunciano gli organizzatori -. Anche per l’ultima tappa dell’RDS Summer Festival 2025 è prevista una lineup ricchissima, con protagonisti delle classifiche italiane, hit radiofoniche e nuovi volti della scena musicale”.

Tutti i protagonisti della due giorni Rds a Olbia

Aka 7even

Annalisa

Antonia

Cioffi

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Negramaro

Noemi

Nicolò Filippucci

Rocco Hunt

Riki

trigNO

Tredici Pietro

Prossima fermata: Red Valley

Venerdì 11 e sabato 12 luglio a Olbia ci sarà una pacifica invasione da parte degli appassionati di musica, ma non sarà l’unica. Dal 13 al 16 agosto tornerà il grande appuntamento del Red Valley, con una sfilza di artisti che si alterneranno sul palco. Nel frattempo, cresce l’attesa per il 2026: da lunedì parte la prevendita per il fan club e cominceranno a volatilizzarsi i primi biglietti per Vasco Rossi a Olbia.

