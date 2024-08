Aggredito in discoteca a Porto Cervo per aver fatto una foto a Geolier

Picchiato a Porto Cervo un fan di Geolier.

Un giovane sarebbe stato aggredito a Porto Cervo per aver tentato di fare una foto a Geolier. Presunta vittima uno studente di Palermo, che sarebbe stato picchiato dai buttafuori, dal Just Me, tra il 5 e il 6 agosto.

Secondo quanto riferito dall’avvocata Roberta Reina, che rappresenta il giovane, il gruppo di amici aveva deciso di trascorrere una serata tranquilla quando hanno saputo dell’imminente arrivo dell’artista. Tuttavia, nel momento in cui uno di loro ha messo mano al cellulare, è scattata l’aggressione, che ha colpito in particolare il suo assistito, ferito al volto. La legale ha precisato che non era stato comunicato alcun divieto esplicito di scattare foto o registrare video all’interno del locale.

Dopo l’aggressione, i ragazzi hanno contattato immediatamente la polizia, che ora sta indagando sull’accaduto. Lo studente è stato successivamente medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia, dove gli sono stati assegnati nove giorni di prognosi. Tuttavia, la prognosi è stata definita provvisoria dall’avvocata, poiché il giovane presenta ancora difficoltà a muovere la mandibola e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti medici una volta rientrato in Sicilia.

