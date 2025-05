Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini a Olbia per il Rally Italia Sardegna.

Federica Pellegrini è la madrina del Rally Italia Sardegna 2025, evento in programma dal 4 all’8 giugno a Olbia e in Gallura. L’ex nuotatrice ha dichiarato di non vedere l’ora di salire a bordo di un’auto da rally e di essere emozionata e onorata di ricoprire questo ruolo, sottolineando come sarà per lei la prima volta a una gara di rally e quanto sia felice che questa esperienza possa avvenire proprio in Italia, nella splendida cornice delle terre sarde.

La Pellegrini ha aggiunto di essere impaziente di partecipare a una co-driver experience. Giovedì 5 giugno alle ore 20:00 l’ex campionessa di nuoto sarà presente sul main stage del Parco Assistenza all’Isola Bianca di Olbia per la cerimonia inaugurale e tornerà sul palco principale domenica alle ore 16:00 per la cerimonia d’arrivo. Durante il weekend avrà l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del WRC, toccando con mano l’adrenalina, la velocità e la competizione estrema del Rally Italia Sardegna, la massima espressione del rally in Italia.

