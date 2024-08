Malore per Fedez dopo il decollo dall’aeroporto di Olbia.

Fedez ha accusato un malore durante un volo privato partito dall’aeroporto di Olbia alla Puglia. La Asl di Brindisi ha riferito che è stato ricoverato per dolori addominali e vomito, ma è stato dimesso su sua richiesta.

Il malore è avvenuto ieri sera mentre era diretto a Gallipoli per un concerto. Lo staff del cantante ha informato i fan su Instagram dell’assenza di Fedez alla discoteca Praja di Gallipoli a causa del suo ricovero.

Poche ore prima, Fedez aveva postato storie su Instagram dalla Sardegna, dove era in vacanza. Dopo l’atterraggio in Puglia, è stato trasportato in ospedale e dimesso nella notte tra venerdì e sabato. La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha dichiarato che il malore è stato causato da un’intossicazione alimentare per aver mangiato dei funghi, escludendo una relazione con i problemi di salute legati al tumore rimosso due anni fa.

Questo episodio segue un precedente ricovero l’11 luglio a Milano per un’emorragia interna, a seguito del quale il rapper aveva ripreso le sue attività dopo una gastroscopia di controllo.

