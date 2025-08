Lusso sfrenato a Porto Cervo e nuova fidanzata per Fedez

Fedez in vacanza a Porto Cervo nei locali più esclusivi.

Fedez è tornato a Porto Cervo dove sta trascorrendo le sue vacanze con la sua nuova fidanzata Giulia Honegger. La nuova relazione del rapper aveva alimentato i gossip dopo che i rumors avevano parlato di un flirt con la cantante Clara, con la quale ha collaborato per il singolo estivo “Scelte Stupide”. Archiviati questi sospetti, l’artista è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, stilista milanese di 28 anni.

Questi per Fedez sono giorni molto spensierati nel lusso sfrenato di Porto Cervo. Il rapper ha pubblicato parecchie storie dove si mostra nella piscina della villa presa in affitto per le sue vacanze con il suo cane Silvio e la sua nuova compagna. Per l’artista è la seconda vacanza in Gallura, poiché aveva trascorso alcuni giorni a giugno. Stavolta, con la sua nuova compagna, amici e senza figli, è tornato in Costa Smeralda per frequentare i locali più esclusivi della zona, come il Twiga (ex Billionaire) e trascorrere pomeriggi di sport nella lussuosa ed enorme villa.

Il rapper sembra molto innamorato di Giulia Honegger e lo dimostra con alcuni scatti con lei sui social. Ormai passati i ricordi dei Ferragnez, quando la coppia con i figli erano sempre una presenza fissa in Costa Smeralda ad agosto, Fedez sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita. E Chiara Ferragni? Ancora non è stata vista da queste parti. E’ già due estati, infatti, che l’influencer sta scegliendo altre mete per trascorrere le sue vacanze estive. In questi giorni si trova a Ibiza e ha postato alcuni scatti in cui si mostra con un fisico perfetto.

