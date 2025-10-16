A Olbia decolla il festival dell’Aerospazio, Serra: “Occasione unica per i giovani”

A Olbia il Festival dell’Aerospazio 2025: giovani, futuro e space economy

di Antonio Pauciulo

È iniziato al Museo Archeologico di Olbia il Festival dell’Aerospazio 2025, che proseguirà fino a sabato 18 ottobre.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, conferma il ruolo strategico di Olbia, come centro di riferimento in Sardegna, per la cultura scientifica e l’innovazione tecnologica.

Il programma si sviluppa su tre giornate dense di contenuti, con incontri dedicati a temi di grande attualità: sostenibilità nello spazio e sulla Terra, sicurezza orbitale, missioni su Marte, economia dello spazio, food tech spaziale, Einstein Telescope e il ruolo della Sardegna nello sviluppo dell’industria aerospaziale.

Organizzato da Astec – AeroSpace technology education center, il Festival coinvolge centinaia di studenti da tutta l’isola, offrendo loro un’esperienza immersiva dove si incontrano imprese, università, enti di ricerca e start-up del settore aerospaziale.

“Il Festival rappresenta un’occasione unica per ispirare i giovani e creare connessioni con il mondo produttivo e scientifico”, ha dichiarato Sabrina Serra, assessora alla Cultura del Comune di Olbia.

Un messaggio condiviso anche da Desirè Manca, assessora regionale al Lavoro, che ha sottolineato come l’aerospazio sia un settore strategico per la formazione delle professioni del futuro.

