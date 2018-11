I funerali domani.

Fissati i funerali della 67enne Maria Antonia Sanna, la donna trovata morta in casa in via Isonzo a Olbia. I funerali sono domani domenica 25 novembre alle ore 12:00 nella chiesa di San Paolo con partenza dal vecchio cimitero di Olbia.

La Procura di Sassari ha rilasciato il nulla osta per procedere con il rito religioso. Non si sa ancora se il figlio Davide, ricoverato presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, potrà partecipare o meno.

