Frontale tra una moto e un trattore, un ferito tra Loiri e Padru

Incidente stradale tra una moto e un trattore sulla Provinciale 24, tra Padru e Loiri

Con la moto si è scontrato in modo frontale con un trattore, un ferito lungo la Provinciale 24 tra Loiri e Padru. Nel tardo pomeriggio è scattato l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Olbia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma il motociclista è rimasto ferito dopo lo scontro frontale col mezzo agricolo.

I soccorritori del 118 lo hanno accompagnato in ambulanza all’ospedale di Olbia. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati della mesa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del tratto di Provinciale 24 dove si sono schiantati.

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