Il furto messo a segno nella sede di Berchidda.

Un furto è stato messo a segno nella notte in Casara, la sede dell’associazione Time in Jazz a Berchidda. Come rivela lo stesso musicista Paolo Fresu, ideatore del festival internazionale, è stata rubata solo “una cassaforte con pochi spiccioli”.

“Speravo potessero portare via qualche bella foto di questi anni oppure un libro. Magari il nostro cd antologico o un catalogo d’arte di Maria Lai e Costantino Nivola”, scherza Fresu.

“Invece no, solo una cassaforte – prosegue -. Lasciando un buco nel muro che è parte della storia latteo-casearia ed economica della nostra dinamica comunità. Una sconfitta clamorosa. Vi prego, tornate, ci sono ancora da portare via suoni, arte e buoni pensieri. E c’è da forzare la mente”.

