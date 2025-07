Dalle 12 dell’11 luglio scatta la vendita libera dei biglietti per Vasco Rossi a Olbia

Mancano 11 mesi, ma basta poco che i biglietti spariscano: oggi scatta la vendita libera per Vasco Rossi a Olbia. Arriva la terza fase della prevendita, quella senza limiti, ma sono tanti i tagliandi già venduti. Lunedì 7 alle 12 è arrivato il fischio d’inizio riservato agli iscritti al fan club, mercoledì a mezzogiorno il via libera per i titolari di carte Mastercard. Alle 13 dell’11 luglio si aprono per tutti i botteghini virtuali di VivaTicket.

La disponibilità dei biglietti

Nei primi quattro giorni i biglietti più richiesti son stati quelli del posto unico per la prima serata e per il Pit Gold del 13 giugno. La seconda tappa arriva alla vendita libera col sold out già dietro l’angolo



Per il 12 si parte da questa condizione:

Pit gold disponibile

Posto unico in esaurimento

Vip gold disponibile

così invece la situazione per il 13 giugno:

Pit gold in esaurimento

Posto unico ultimissimi ticket

Vip gold in esaurimento

I prezzi dei biglietti

Il Pit gold, per stare davanti al palco, costa 97,52 euro mentre il tagliando per il resto della Olbia Arena è 85,33. A questa spesa va aggiunto il costo di spedizione, di circa 10 euro. I biglietti si acquistano nel circuito VivaTicket. La corsa verso il doppio sold out entra nel vivo. Per il 2026 Vasco ha programmato doppie date a Ferrara, Olbia, Ancona, Bari e Udine, ma c’è sempre l’opzione di aggiungerne una terza dove la richiesta dei biglietti sia più forte.

