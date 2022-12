Violentata a 15 anni in un garage, arrestato un amico di famiglia in Gallura

Una ragazzina sarebbe stata violentata da un amico di famiglia

Una ragazzina quindicenne sarebbe stata violentata da un 28enne, era un amico di famiglia ed è stato arrestato. L’adolescente e il presunto orco si trovavano in un locale in Gallura, dentro al quale si trovavano altri familiari tra cui la madre della 15enne. Il 28enne si sarebbe fatto accompagnare dalla ragazzina verso un distributore automatico e poco dopo sarebbe cominciato l’incubo.

Secondo quando ricostruito dalla Procura di Tempio, l’avrebbe portata in una zona isolata e l’avrebbe costretta a entrare in un garage. Lei avrebbe cercato di difendersi e chiedere aiuto col telefonino ricevendo per questo pugni e colpi. A quel punto la ragazzina avrebbe subito la violenza sessuale. Seguita da minacce. In seguito la ragazzina ferita e sconvolta ha raccontato tutto alla famiglia, mentre secondo il 28enne c’era stata l’aggressione da parte di altre persone.

La vicenda risale a due settimane fa e solo ieri è scattato l’arresto. Nel frattempo i carabinieri hanno sentito familiari, amici e parenti ma hanno anche visionato gli impianti di videosorveglianza presenti in quella zona. Gli elementi raccolti hanno confermato la versione denunciata dalla ragazzina e, su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Tempio ha fatto arrestare il 28enne. Ora l’ex amico di famiglia si trova rinchiuso nel carcere di Bancali con l’infamante accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina che si fidava di lui.

