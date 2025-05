In Gallura sventolano le bandiere verdi, ecco le spiagge più adatte alle famiglie

La Gallura trionfa anche per le bandiere verdi

La Gallura è la regina delle bandiere verdi in Sardegna: ecco le località di mare più adatte ai bambini secondo i pediatri. In assoluto la Sardegna si piazza al terzo posto, dietro Calabria e Sicilia, con 16 spiagge. In realtà nell’elenco figurano singole spiagge o interi Comuni. Un quarto delle località segnalate in Sardegna sono nel Nordest: La Maddalena con le spiagge di Tegge e Spalmatore (nella foto), Santa Teresa Gallura, Capo Coda Cavallo (come singola località) e San Teodoro (nell’insieme). Oltre 3mila pediatri hanno selezionato le spiagge più adatte ai bambini e family friendly; presenza di servizi, acque basse e altri parametri simili.

Le altre località per famiglie in Sardegna

Nel Nord Sardegna la classifica riportata dal Sole24Ore segnala anche Alghero e Ampurias a Castelsardo. Per quanto riguarda l’Oristanese ci sono Is Aruttas e Mari Ermi, Torre Grande e Santa Giusta. Nelle Baronie ci sono accorpate Marina di Orosei–Berchida–Bidderosa e in Ogliastra Bari Sardo e Torrolì con Lido di Orrì e Lido di Cea. Nel Sudovest ci sono Cala Domestica di Buggerru e poi c’è Carloforte con La Caletta, Punta Nera, Girin e Guidi. Al sud c’è la grande spiaggia del Poetto che entra in classifica con Cagliari ma c’è anche Quartu Sant’Elena, che ha una lunga costa va dalla seconda parte del Poetto alla prima della spiaggia di Geremeas.

