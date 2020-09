Le scuole che rimandano l’apertura in Gallura.

Alcuni comuni della Gallura hanno deciso di rimandare il suono della campanella. A fare capofila è stata Olbia, che posticipato l’inizio della scuola al 29 settembre, a causa di un caso di positività all’interno di una scuola cittadina.

A seguire è arrivata l’ordinanza emanata dal sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas e quella del comune di Loiri e Calangianus. Anche lì l’inizio dell’anno scolastico è rimandato al 29 settembre prossimo.

Scelta fatta anche da Monti e Trinità d’Agultu, che hanno, però, rimandato l’inizio dell’anno scolastico al 28 settembre, un giorno prima.

La campanella tarderà a suonare anche a San Teodoro, dove l’istituto comprensivo di via Rinaggiu resterà chiuso, invece, fino al primo ottobre. La scelta di posticipare le lezioni è stata adottata da alcuni comuni della Gallura per consentire un ritorno in classe più sicuro. L’anno scolastico sarebbe dovuto iniziare il 22 settembre.

