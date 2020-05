Nuovo coordinatore del collegio elettorale.

Il Consiglio Natzionale di Fortza Paris ha approvato la nomina a Coordinatore del collegio elettorale della Gallura –Monte Acuto di Roberto Mette nell’ambito del rinnovamento dei quadri dirigenti del partito.

Mette ha il compito di promuovere il partito nel territorio, coordinare i dirigenti locali e predisporre ogni utile attività per rispondere alle esigenze dell’importante area geografica della Sardegna. Mette, 45 anni è laureato in Economia e commercio, dottore tributarista e docente di sicurezza del lavoro. È stato per 10 anni consigliere comunale del comune di Alà dei Sardi e assessore al bilancio e attività produttive dello stesso comune, e consigliere della comunità montana Monte Acuto per 4 anni.

Ha militato nel partito sardo d’azione di cui è stato anche consigliere nazionale. I valori della sardità sono quelli che consentono di guardare ad un futuro della Gallura e MonteAcuto con proposte e disponibilità verso i cittadini del territorio. Il partito augura buon lavoro e certezza della continuità di un impegno intriso di valori e amore per la Sardegna .

“L’obbiettivo in Gallura e nel Montacuto è riportare al centro dell’agenda politica la Sardegna e il sardismo. Cosa che tutti dicono di fare ma pochi applicano – dichiara Mette -. Negli aspetti più pratici cercheremo di attivare più sezioni comunali possibile nel territorio, e inizieremo un dialogo con tutti i partiti sardi che condividono le battaglie sardiste storiche”

