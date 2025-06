Investita e uccisa una gatta, i suoi cuccioli accolti a Olbia

I gattini sopravvissuti accolti nel rifugio della Lida a Olbia.

Tre gattini orfani sopravvissuti sono stati accolti nel rifugio di Olbia gestito dalla Lida, dopo la morte della loro madre, investita a Valledoria il 3 giugno scorso. A trovare i piccoli è stata una turista, che ha contattato i volontari dell’associazione olbiese.

La Lida fa sapere che, purtroppo, due dei gattini non ce l’hanno fatta. La Lida ha fatto un nuovo appello per donare cibo per i piccoli gatti. ”Abbiamo bisogno del vostro aiuto: un gesto di bontà può donare loro una speranza. Una dolce tata li sta accudendo con tanto amore, ma necessitiamo di buon miele “vero” e tante traversine per garantire loro il miglior comfort possibile. Presto avremo anche bisogno di crocchettine Kitten (1-4 mesi) della Royal, per supportare una crescita sana e forte”, si legge nell’appello social.

