Trovato un trolley con 13 chili di cocaina in una spiaggia a La Maddalena

Il trolley abbandonato con la cocaina a La Maddalena.

Una valigia abbandonata sulla sabbia di una spiaggia a La Maddalena conteneva 13 chili di cocaina. Il ritrovamento nei pressi di Porto Massimo da parte della della sezione navale della Guardia di Finanza locale, durante un’attività di controllo del territorio.

Sono in corso le indagini per risalire a chi potrebbe appartenere il trolley, ma al momento non risultano né arresti né denunce. Secondo le prime ipotesi, il bagaglio potrebbe essere stato lasciato alla deriva e intercettato prima del recupero da parte del destinatario, oppure abbandonato frettolosamente da qualcuno insospettito dalla presenza delle forze dell’ordine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui