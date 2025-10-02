Olbia si mobilita per la Flotilla: sit-in, sciopero e corteo per Gaza

Manifestazione negli ospedali in Sardegna per Gaza.

di Antonio Pauciulo

Oggi, 2 ottobre, si svolgeranno dalle ore 21 i flash mob davanti a numerosi ospedali in tutta la Sardegna e nel resto del Paese. L’iniziativa “Luci sulla Palestina 100 ospedali per Gaza” è stata lanciata dalla rete #DigiunoGaza e sostenuta da numerose Asl, sindacati, associazioni e ordini professionali.

L’obiettivo è esprimere solidarietà al popolo palestinese e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

L’evento è in programma in diversi presìdi: Olbia, Sassari, Alghero, Tempio Pausania, Ozieri, Lanusei, Nuoro, Ghilarza, Oristano, Bosa, San Gavino, Cagliari. Domani, 3 ottobre, si terrà la giornata di sciopero generale indetto da Cgil e Usb con un corteo cittadino che partirà alle ore 10 da via Nanni, davanti al palazzo della Provincia. Il percorso attraverserà il centro storico fino a piazza del Comune, dove si terranno gli interventi finali.

