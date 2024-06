Giallo in centro a Olbia, tragedia sfiorata e le indagini

Una donna è precipitata da un terrazzo a Olbia.

Una donna di 50 anni è precipitata dal terrazzo di un’abitazione del centro storico di Olbia, cadendo da un’altezza di circa 6 metri. Le circostanze dell’incidente, avvenuto nella notte, sono ancora poco chiare: potrebbe essere stata spinta o caduta accidentalmente. La donna è sopravvissuta per miracolo, ma ha riportato fratture in tutto il corpo, inclusi il bacino e il setto nasale, quest’ultimo apparentemente causato da un colpo violento.

I carabinieri stanno indagando per fare luce sull’accaduto. La donna ha dichiarato di essere stata aggredita e picchiata da due sconosciuti, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla caduta. Non si esclude che l’aggressione possa essere avvenuta in un contesto familiare, il che attiverebbe il protocollo del codice rosso.

L’incidente è avvenuto attorno alle 3 del mattino. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118-Areus e portata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, poi trasferita nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Olbia. La Procura della Repubblica di Tempio ha aperto un’inchiesta e i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui