Addio a Patatina, storico tifoso e barbiere di Olbia: aveva 69 anni

Addio a Giovanni Asara Patatina.

Era noto a molti come ”Patatina”, Giovanni Asara, olbiese doc e storico barbiere scomparso a 69 anni recentemente. La sua dipartita è stata accolta con molto dolore, poiché non c’era olbiese che non lo conosceva, poiché era uno dei tifosi più sfegatati dei bianchi.

Patatina, che ha lavorato per anni come barbiere, aveva tantissimi amici e conoscenti a Olbia, prevalentemente persone che frequentano lo stadio Bruno Nespoli, luogo da lui molto frequentato per assistere alle partite dell’Olbia Calcio. Il pensionato era amico di Giuseppe Cozzolino, recentemente scomparso a causa del tragico incidente stradale dello scorso agosto, anche lui grande tifoso della squadra. Il funerale di Giovanni Asara si terrà martedì 15 ottobre, alle ore 15:30, nella chiesa di Nostra Signora De La Salette, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

