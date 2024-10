Ormeggi sicuri che rispettano l’ambiente, la novità a Cala dei Sardi

A Cala dei sardi arrivano gli ormeggi col sistema Seadamp di Seares

A Cala dei Sardi maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente e ormeggi sempre più sicuri con il sistema Seadamp di Seares. “Il Marina di Cala dei Sardi, nel cuore del Golfo di Cugnana, annuncia con entusiasmo i risultati derivanti dall’adozione della tecnologia Seadamp di Seares, rafforzando così il suo ruolo di avanguardia nel settore nautico eco-luxury. Questo approdo esclusivo, già noto per il suo impegno ambientale, ha scelto di installare sistemi di ormeggio innovativi e sostenibili capaci di migliorare la sicurezza e il comfort dei diportisti, preservando allo stesso tempo l’ecosistema marino”.

Parla Simone Morelli

“La collaborazione con Seares – spiega Simone Morelli, patron del Marina di Cala dei Sardi – è iniziata nel 2022 con l’installazione dei Seadamp, un particolare ammortizzatore che completa il sistema di ancoraggio dei moduli galleggianti del Marina. L’utilizzo dei Seadamp ha come obiettivo quello di affrontare sfide critiche come la forza del grecale al fine di rendere maggiormente efficace l’azione dei frangiflutti di Cala dei Sardi. Grazie all’utilizzo di dispositivi meccatronici avanzati, dotati di sensori di carico e monitoraggio attivo, Cala dei Sardi è ora in grado di garantire un controllo costante 24/7 delle condizioni di ormeggio ed entro il 2025 tutte le linee di ormeggio dell’approdo verranno progressivamente equipaggiate con i sistemi Seadamp di ultima generazione, inclusi i modelli dotati di recupero energetico adattivo”.

“I Seadamp rappresentano l’eccellenza nell’ambito degli smorzatori idraulici e meccatronici. La loro struttura modulare e scalabile include una componente idraulica che smorza fino al 90% delle forze agenti sulle linee di ormeggio, e una parte meccatronica per il monitoraggio in tempo reale dei carichi. Il sistema permette inoltre di recuperare energia dalle onde, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici del porto e migliorando la stabilità delle strutture galleggianti”.

I sistemi Seadamp

“La scelta dei sistemi Seadamp – prosegue Morelli – si inserisce in una strategia di sostenibilità che abbraccia i principi dell’economia circolare. I dispositivi sono infatti realizzati con materiali riciclabili al 100%, assemblati utilizzando energia da fonti rinnovabili e consegnati con imballaggi plastic-free. L’impiego di olio biodegradabile nella parte idraulica garantisce la tutela della biodiversità marina, anche in caso di eventuali perdite. Grazie a queste tecnologie, Cala dei Sardi riesce a preservare la qualità delle acque riducendo al minimo il rumore e l’effetto catenaria delle linee di ormeggio. La marina dimostra così di essere non solo un luogo ideale per chi cerca un turismo di lusso e comfort, ma anche un punto di riferimento per chi, come noi, vuole vivere il mare in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente”.

“Con l’adozione dei Seadamp Cala dei Sardi si posiziona come leader nella promozione di tecnologie green nel settore nautico, offrendo un esempio concreto di come l’innovazione possa coniugarsi con il rispetto per la natura. La marina, con il supporto di Seares, punta a diventare un modello di approdo sostenibile, capace di coniugare la tradizione dell’ospitalità sarda con le più avanzate soluzioni tecnologiche”.

