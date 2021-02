L’hotel Pozzo Sacro di Olbia.

Riapre dopo otto lunghi anni di chiusura l’Hotel Pozzo Sacro di Olbia, una delle più belle strutture alberghiere della città nella strada di Pittulongu. Diventerà un hotel di lusso, un 4 stelle superiore, con servizi prestigiosi e un ristorante. Ad aprirlo due imprenditori Massimiliano Villani e Angelo Masala, olbiesi di adozione con già due strutture di alto livello in città: lo stellato Essenza Bistrot e la Locanda del Conte. Nei giorni scorsi la firma del contratto dal notaio e tra una settimana partiranno i lavori, che vedranno la fine entro questa estate.

La trattativa per l’acquisto era cominciata due anni fa dall’agenzia Brilas. Il fondo immobiliare Algebris di Davide Serra aveva venduto l’hotel, acquistato da un’asta dopo il fallimento ai due imprenditori che hanno presentato un progetto convincente. Nella struttura in ottimo stato di conservazione, con qualche piccolo atto vandalico, mancano solo i lavori di messa a norma e riordino per convertirla a un hotel prestigioso ed ecosostenibile.

La nuova struttura avrà 75 camere, piscina, ristorante, veranda, sala conferenza, delle suites, un centro benessere in 5277 metri quadrati. Il nuovo ristorante che sarà ospitato per la struttura sarà una novità per il panorama gastronomico locale. “Si punterà al turista che viene in Sardegna per conoscere la nostra cucina – ha detto Massimiliano Villani, ristoratore stellato originario della Valle D’Aosta, che gestisce l’Essenza Bistrot a Olbia -. Sarà un menù mare molto diverso da quello che attualmente propongo e dunque ancora inedito però ci saranno riferimenti anche alla cucina gallurese”.

Il nuovo ristorante prevede anche un bar sulla terrazza dove è presente una piscina. “Visto che siamo in pandemia, abbiamo una terrazza dove possiamo accogliere massimo 120 posti con le dovute distanze. Il nuovo Pozzo Sacro e ristorante saranno un punto di riferimento per chi viene a Olbia”, conclude Villani.

(Visited 270 times, 270 visits today)