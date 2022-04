Le storiche carrozze di Tempio Pausania imbrattate dai vandali

Nei giorni scorsi sono stati imbrattati i vagoni Breda del 1929.

Imbrattate le carrozze Breda nella stazione di Tempio Pausania. A imbrattarle nei giorni scorsi anonimi writer con scritte e disegni dispiegati lungo tutte le fiancate. Si parla di quattro vetture risalenti al 1929 e al 1930, tuttora usate sulla linea tra Sassari e la Gallura e per effettuare il tragitto del trenino verde della Sardegna sulla corsa Tempio-Palau.

Un patrimonio quindi storico e artistico ‘pasticciato’ con dovizia di colori acrilici e senza alcuna considerazione per il grande valore dei mezzi ferroviari nati quasi un secolo fa. L’atto compiuto la scorsa settimana non è peraltro nuovo. Già nel settembre del 2020 un’altra banda senza nome aveva coperto di spray la carrozzeria di un altro treno. Ma sia in quel caso che nel più recente, l’Arst provvede sempre all’immediata pulizia dei vagoni rendendo vano lo sforzo pseudo-artistico dei writers.