Nuove regole sui voli, niente documenti (per quasi tutti) prima dell’imbarco

Non ci sarà più bisogno di mostrare i documenti prima dell’imbarco in aereo, ecco come cambiano le regole anche all’aeroporto di Olbia. In questi giorni il Costa Smeralda (futuro Silvio Berlusconi) sta lavorando a pieno regime. Dall’Enac arriva una novità che snellirà le procedure d’imbarco: non sarà più necessario mostrare i documenti. Sarà così per tutti i collegamenti nazionali e in area Schengen. Anzi, sarà così per quasi tutti.

Neanche il tempo di esultare per questa novità che renderà più fluide le procedure d’imbarco, che arriva la mazzata per i sardi. Perché Aeroitalia ha precisato che questa novità non riguarderà i passeggeri che vorranno imbarcarsi sfruttando la continuità territoriale. No è una selezione etnica, ma burocratica: praticamente solo i sardi dovranno mostrare il documento prima di salire in aereo. Perché sono i residenti i principali fruitori della tariffa in continuità territoriale

“A seguito della disposizione Enac che elimina l’obbligo di controllo dei documenti per i passeggeri in partenza sui voli Nazionali e Schengen – si legge -, Aeroitalia precisa che continuerà ad effettuare il controllo dei documenti per i passeggeri in possesso di tariffa Pso sui voli operanti in continuità territoriale“. La compagnia aerea sottolinea che le norme prevedono il controllo per chi usufruisce di quella tariffa agevolata. “La misura è volta a verificare la titolarità effettiva all’accesso alla tariffa agevolata, prevista per i residenti e altre categorie aventi diritto, come stabilito dalla normativa sulla continuità territoriale”.

Le regole Aeroitalia per i biglietti in continiutà territoriale

“Le tariffe dei voli operati in regime di Continuità Territoriale si applicano ai seguenti passeggeri:

Passeggeri residenti in Sardegna

I disabili. (*) (**)

(*) (**) Gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno . (*)

. (*) I giovani dai 2 ai 21 anni . (*)

. (*) Gli anziani al di sopra dei 70 anni. (*)

(*) Senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza. Non è possibile acquistare in un’unica transazione web biglietti aerei per passeggeri che possiedono requisiti per tariffe agevolate congiuntamente a passeggeri che non possiedono tali requisiti.

Bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere. Le tariffe residenti sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.

(**) Invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità. Il verbale deve essere presentato al momento dell’accettazione o imbarco.

Un documento d’identità (o certificato di residenza) comprovante le suddette condizioni dovrà essere presentato al check-in prima della partenza. Laddove non venga presentato un documento valido, il passeggero dovrà comprare un nuovo biglietto a tariffa non convenzionale per poter viaggiare. Per gli studenti libretto universitario in corso di validità. Se nel libretto manca la data di scadenza, è richiesta la presentazione del certificato di iscrizione all’università relativo all’anno in corso.

Passeggeri NON residenti a Sardegna

Per i non residenti che viaggiano in Sardegna per motivi di lavoro durante la stagione IATA invernale (dal 27 ottobre 2024 al 29 marzo 2025), per poter accedere a questa tariffa, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [download], ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, quale attestazione dei motivi di lavoro che giustificano il viaggio. La dichiarazione deve essere stampata, compilata e consegnata all’imbarco, corredata da valido documento di identità. Laddove non venga presentata la documentazione richiesta, il passeggero dovrà comprare un nuovo biglietto a tariffa non convenzionale per poter viaggiare.

I biglietti emessi sia per i residenti, sia per i non residenti equiparati, sono privi di limitazioni e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui