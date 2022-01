Incendio in una legnaia nella notte, paura per 2 bombole di Gpl

L’incendio poco prima delle 4 e 30 a Samugheo.

Incendio questa notte poco prima delle 4 e 30 a Samugheo. Le fiamme hanno interessato un deposito di legname e masserizie, con all’ interno 2 bombole di GPL. Adiacente al deposito era posteggiata l‘autovettura del proprietario della abitazione.

Sul posto sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco, una dalla sede Centrale del Comando di Oristano e una dal distaccamento di Sorgono, Comando Nuoro.

Le squadre hanno domato le fiamme, evitato la propagazione all’intero edificio e alla autovettura. Si è costantemente monitorata, la temperatura del solaio di copertura della legnaia e provveduto alla messa in sicurezza delle bombole di gpl coinvolte e di tutta l’area interessata dall’evento. Le cause sono in fase di accertamento da parte del responsabile delle operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco.