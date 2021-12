Le notizie più importanti mese per mese in Gallura.

Il 2021 è stato il secondo anno difficile, a causa della pandemia da coronavirus, ma anche ricco di colpi di scena e numerosi avvenimenti positivi in Gallura. Ecco una classifica dei fatti più importanti del 2021, mese per mese, avvenuti sul territorio.

Gennaio.

Il mese di gennaio in Gallura, come in tutta Italia, sottotono, caratterizzato dalle restrizioni imposte dal governo nazionale, che hanno vietato i festeggiamenti e imposto l’obbligo dell’autocertificazione. La Gallura è in zona arancione. Durante questo periodo, è stata annunciata la partenza della campagna vaccinale. Olbia si prepara alle elezioni comunali, annunciati i candidati sindaco sfidanti e le liste.

Febbraio.

Arrivano anche in Gallura i primi casi di variante inglese. La Maddalena diventa zona rossa, a causa di 10 casi della mutazione del covid. Il gruppo tedesco delle profumerie Douglas annuncia la chiusura di punti vendita in tutta Italia, Gallura compresa.

Marzo.

Inaugurato all’aeroporto di Olbia il nuovo centro screening del Mater Olbia, in una sede adiacente adibita per effettuare i tamponi. Nel frattempo apre anche il nuovo hub, nella sede dell’ex concessionaria Audi per accogliere le vaccinazioni degli anziani.

Aprile.

L’aumento dei contagi in Gallura fa paura. Impennata di contagi a Olbia, sono 429. Nizzi: “Mai così tanti in città”. Molti di questi sono della variante inglese del virus. Ma c’è una buona notizia, ci si prepara all’estate e all’aeroporto Costa Smeralda arrivano le prime compagnie aeree low cost. Il primo atterraggio di Wizz Air. L’Autorità per la Marina di Olbia ha dato l’ok per l’ampliamento del porticciolo, che prevederà maxi yacht.

Maggio.

La Maddalena è la prima realtà in Gallura a fare una campagna vaccinale di massa, con l’adesione dell’80% della popolazione. Il comune diventa covid free e l’amministrazione comunale lancia il logo per promuovere il turismo. Maggio è anche il mese dei grandi cantieri di riqualificazione conclusi della città. L’ingresso di viale Vittorio Veneto a Olbia cambia volto: inaugurate piste ciclabili e rotatorie. Cambia volto anche il lungomare. Golfo Aranci diventa il set de La Sirenetta, cominciano le riprese del film della Disney.

Giugno.

Ad Arzachena inaugurato il ponte lungo il rio San Pietro. L’opera era una delle più attese della città dopo il crollo nell’alluvione Cleopatra del 2013. Anche Giugno è un mese positivo per Olbia per quanto riguarda la riqualificazione della città. La rotonda, il parco, villette e negozi: come cambia la zona alta di viale Aldo Moro.

Luglio.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi annuncia il futuro di due quartieri: Gregorio e San Simplicio. Dal Pnrr i fondi per la rigenerazione sociale dei due rioni degradati. Il parco dei Giusti, le strade ed il giardino dietro piazza Nassiriya: parte il recupero. Continua a preoccupare la situazione della sanità in Gallura, le istanze dei sindaci arrivano in Regione.

Agosto.

Agosto è il mese dello scandalo nato dopo il concerto a sorpresa organizzato dal rapper di Olbia Salmo sotto la ruota panoramica. Voli e continuità territoriale in Sardegna: le rotte sono ancora in bilico.

Settembre.

Il centro storico di Arzachena si rifà il look: cominciano i lavori nella piazza Risorgimento. Il Comune di Olbia si aggiudica l’ex Palazzo delle Ferrovie, vinta l’asta contestata. Il futuro dello stabile come Casa dello Studente per la nuova Università al centro. Un’altra notizia positiva per la città. Il sindaco Settimo Nizzi presenta il progetto per Olbia contro le alluvioni. La campagna elettorale di Olbia entra nel vivo: si sfidano i due candidati Augusto Navone e il primo cittadino uscente Nizzi. Depositate le liste elettorali.

Ottobre.

Si concludono le elezioni comunali in Gallura e a Olbia. A rinnovare i consigli comunali sono Olbia, Telti, Alà dei Sardi, Luras e Trinità D’Agultu e Vignola. Nizzi ottiene il bis: riconfermato sindaco – I RISULTATI. La Maddalena è la prima città in Sardegna candidata a Capitale della Cultura. Volotea si aggiudica la continuità territoriale per Olbia.

Novembre.

Inaugurato il nuovo reparto di radiologia al Mater Olbia, un traguardo per la sanità locale. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi annuncia che il progetto dell’Università in centro sta andando avanti. Il sogno del primo cittadino: “A Olbia anche Medicina ed Ingegneria”

Dicembre.

Olbia ora ha una nuova stazione. Inaugurata il 16 dicembre, il nuovo scalo che consentirà l’arretramento dei binari nella città. La compagnia in liquidazione Air Italy si prepara ai licenziamenti dei 500 dipendenti a Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi annuncia gli eventi del Natale e anche quest’anno salta il concertone.