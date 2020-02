L’allarme a Tempio.

Attimi di paura, questa notte, a Tempio. Per cause al vaglio dei carabinieri, nel sottoscala di un condominio di via Europa Unita è divampato un piccolo incendio. Il rogo ha riempito, però, di fumo le scale, che portano agli appartamenti nei piani superiori.

Il palazzo è stato evacuato, mentre i vigili del fuoco di Tempio hanno spento il piccolo incendio e messo in sicurezza la zona. Per sei residenti, dagli 82 ai 16 anni, è stato necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso per un principio d’intossicazione. Dopo gli accertamenti stanno, comunque, bene.

