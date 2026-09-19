Olbia, addio a Leonardo Deiana: se ne va il nonno dei due fratelli scomparsi in mare

Addio a Leonardo Deiana.

All’età di 76 anni si è spento Leonardo Deiana, nonno di Lorenzo e Giuseppe, i due giovani pescatori di Olbia scomparsi in mare il 19 aprile 2025. L’uomo ha vissuto gli ultimi anni della sua vita con questo immenso dolore legato alla sparizione dei suoi nipoti e anche per la sofferenza della figlia Simona, la madre dei ragazzi rimasti vittime di quel tragico incidente.

La vicenda.

Dopo lunghi mesi trascorsi nell’incertezza seguendo le ricerche, la vicenda aveva subito una svolta con il ritrovamento in mare di resti umani ed effetti personali. Tali reperti si trovano da giugno a Sassari per gli accertamenti medico-legali e genetici necessari all’identificazione ufficiale, rendendo lontana la data del funerale. Purtroppo nonno Leonardo ha atteso fino all’ultimo senza purtroppo poterlo conoscere e non ha fatto in tempo a dare l’ultimo saluto ai suoi ragazzi. In questi ultimi anni ha portato il peso di una tragedia enorme, sostenendo i suoi cari in un lungo percorso fatto di speranze e domande ancora prive di risposte definitive. La sua scomparsa aggiunge un altro dolore alla famiglia Deiana.

I funerali.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato nelle scorse ore a Olbia dai figli insieme a nipoti e parenti tutti. La comunità locale si è stretta attorno al loro cordoglio della famiglia di nonno Leonardo. Le esequie del signor Deiana si terranno domani, domenica 20 settembre, alle ore 11 presso la Basilica di San Simplicio. Si partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II, per poi proseguire verso il cimitero nuovo di Olbia.

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