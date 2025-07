Grave incidente a Olbia, la dinamica e le condizioni del ragazzo

Il grave incidente nella sera di ieri a Olbia.

Ieri sera, tra via Barcellona e via Porpora, un ragazzo è rimasto gravemente ferito da un incidente stradale avvenuto a bordo del suo scooter dopo lo schianto con un’auto. Il giovane è stato trasportato con un elicottero del 118 all’ospedale di Sassari, date le gravi condizioni del conducente, che è stato violentemente sbalzato dal suo scooter sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente è quella di un sorpasso azzardato da parte del ragazzo a bordo dello scooter, dell’automobile che stava svoltando in via Porpora. Il conducente dell’auto, rimasto scioccato, non ha fatto in tempo a evitare l’impatto, colpendo il ragazzo. Lo scontro è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti, che hanno assistito alla scena. Le condizioni del giovane sono molto gravi, tanto che si è reso necessario l’elitrasporto. Sul posto la polizia locale di Olbia che sta ricostruendo le cause del terribile scontro.

