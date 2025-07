Violano l’ordinanza e si perdono a Tavolara, salvati due turisti

Due turisti spagnoli sono saliti nel sentiero di Tavolara.

Due turisti spagnoli sono saliti ieri sull’isola di Tavolara, violando l’ordinanza e perdendo l’orientamento nella zona “Su Passu Malu”. I soccorsi sono partiti nell’immediato, salvando i due giovani, che sono stati portati fuori dall’area. A darne notizia il Comitato Tavolara Libera, che spiega come i due escursionisti hanno seguito un percorso scaricato da internet.

LEGGI ANCHE: Tavolara off limits, Nizzi difende l’ordinanza: “Forse contribuisco a salvare vite”

Uno dei membri del Comitato Tavolara Libera, una guida escursionistica, è stato contattato direttamente dai turisti e le guide si sono immediatamente attivate allertando il Soccorso Alpino. Fortunatamente non ci sono state conseguenze grazie alla presenza delle guide. “Questo episodio dimostra quanto siano fondamentali la presenza delle guide e un’informazione chiara per garantire la sicurezza dei visitatori. Se fossero stati adeguatamente informati, o accompagnati da professionisti, i due escursionisti non si sarebbero trovati in pericolo”, hanno spiegato dal Comitato.

Il Comitato evidenzia che ”nessun cartello era presente nei punti di approdo o lungo il sentiero. Eppure l’ordinanza prevede che: “Il presente provvedimento è trasmesso per l’affissione presso i principali approdi all’isola e per gli adempimenti di pubblicità e comunicazione.” La mancata attuazione di quanto disposto dallo stesso Comune di Olbia dimostra ancora una volta che vietare non è sufficiente, se non si accompagna a una gestione attiva e responsabile del territorio”.

”Il Comitato Tavolara Libera rinnova la richiesta di una regolamentazione seria, condivisa e rispettosa, che valorizzi le professionalità presenti sul territorio e garantisca la sicurezza dei visitatori, evitando rischi inutili sia per chi frequenta l’isola che per i soccorritori”, concludono.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui