Ancora non si trova il 63enne scomparso dal traghetto per Olbia

Apprensione per un 63enne scomparso dal traghetto per Olbia.

Potrebbe essere caduto dalla nave l’uomo che non è mai sceso dal traghetto a Olbia, proveniente da Civitavecchia. Sono scattate così le ricerche del 63enne romano che, ieri, giovedì sarebbe dovuto sbarcare ieri al porto dell’Isola Bianca, ma non è accaduto, nonostante il passeggero sia salito sulla Athara della Tirrenia.

Le ricerche, coordinate della Direzione marittima di Olbia, stanno avvenendo anche in mare. Il 63enne è salito sul traghetto, come mostrano le verifiche condotte dalla Guardia costiera ieri mattina, ma non è mai arrivato a destinazione. Le telecamere le immagini delle telecamere installate a bordo del traghetto lo vedono a bordo la sera prima.

Stando alle ricostruzioni, il 63enne ha lasciato bagagli e telefono vicino al bar della Tirrenia e poi ha fatto perdere le sue tracce. Il passeggero romano viaggiava sul ponte del traghetto e sarebbe rimasto a lungo sulla nave. Purtroppo le ricerche ad oggi non hanno portato ad alcun esito e la famiglia del turista romano è preoccupata. Il personale coordinato dal direttore marittimo di Olbia, il Capitano di vascello, Gianluca D’Agostino, sta acquisendo informazioni sull’uomo e sui suoi ultimi movimenti prima dell’imbarco e a bordo dell’Athara. .

