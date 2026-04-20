Primo mare, primi cafoni: plastica e lattine sulla spiaggia di Bados

La spiaggia di Bados assaltata dai maleducati dei rifiuti.

Con la stagione alle porte e temperature buone per la spiaggia, a Olbia sono arrivati i primi bagnanti, ma anche i primi cafoni. Nella spiaggia di Bados, in una domenica con un clima quasi estivo, sono comparsi rifiuti di ogni tipo che deturpano la bellissima sabbia chiara dell’arenile olbiese. Tra i primi bagnanti compaiono bottiglie, lattine e altri scarti di spuntini portati sulla spiaggia.

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Plastica e lattine ovunque.

In un video inviato alla redazione di Gallura Oggi mettono in luce una problematica dura a morire in città: c’è l’usanza del relax in spiaggia per oltre metà dell’anno, ma anche quella di non usare i cestini per buttare i propri rifiuti causando veri e propri danni all’ambiente. Intollerabile in un paradiso come le spiagge di Olbia.

Un’estate alle porte rovinata dai cafoni.

Una situazione che ovviamente non va giù a quella parte di quella popolazione educata che rispetta l’ambiente. L’atteggiamento maleducato di pochi rischia di trasformare la città in una brutta cartolina per il turismo proprio quando a Olbia si intravedono i primi turisti che approfittano dei primi segnali di un’estate ormai alle porte.

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