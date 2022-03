Tentato omicidio a Olbia, domani l’udienza di convalida

L’udienza di convalida per il tentato omicidio di Olbia.

Sarà sentito domani mattina dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania per l’udienza di convalida dell’arresto Davide Iannelli, l’uomo che venerdì si è costituito dopo aver dato fuoco al vicino a Olbia.

Tutto è accaduto venerdì mattina in via Petta quando una lite con il vicino di casa, Antonio Cozzolino, operaio di 48 anni, è degenerata e Iannelli ha cosparso di benzina il rivale e ha appiccato il fuoco. Attimi terribili per Cozzolino che è stato salvato solo dalla prontezza di riflessi di un’autista dell’autobus, che grazie ad un’estintore è riuscito a spegnere le fiamme. Poco dopo Iannelli si è costituito alla polizia del commissariato di Olbia ammettendo le proprie responsabilità e si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Sassari Bancali.

Intanto le condizioni di Antonio Cozzolino restano gravi: si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con ustioni in varie parti del corpo. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo le prime indagini, alla base della lite ci sarebbero vecchi rancori tra i due.