Chi era la vittima dell’incidente a Ozieri.

Si chiamava Paolo Zarra e aveva 31 anni la vittima del terribile incidente mortale avvenuto nella tarda sera del 3 novembre. Il giovane, originario di Berchiddeddu, frazione di Olbia, lascia una compagna e una bambina piccola di pochi mesi.

La vittima, che nella vita faceva l’allevatore, stava andando a Buddusò con i suoi amici. Durante il viaggio, tra Ozieri e Bono, per cause ancora da accertare, è andata fuori strada e si è schiantata vicino a un distributore di benzina. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’olbiese è stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo, mentre i suoi amici, originari del nuorese, sono rimasti gravemente feriti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato gli altri 2 ragazzi, originari di Orune e Orotelli, all’ospedale San Francesco di Nuoro.

