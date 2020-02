Investita e uccisa da un’auto che è fuggita, preso il pirata della strada

La donna era morta la notte tra il 28 e 29 gennaio.

Dopo le indagini è stato individuato il pirata della strada che nella notte tra il 28 e 29 gennaio a Cagliari, lungo la strada di Is Pontis Paris, aveva travolto e ucciso una donna di 49 anni.

L’incidente era avvenuto poco dopo le una di notte quando la donna era stata investita dall’automobilista che non si è fermato ed è fuggito. Nonostante i soccorsi per la donna non c’era stato nulla da fare.

Le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere nelle zone vicine e su alcuni frammenti che l’auto aveva perso nell’impatto fino ad arrivare ad individuare il veicolo e il condicente.

(Visited 395 times, 398 visits today)