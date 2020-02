Le auto usate più vendute in Sardegna nel 2019.

Il 2019 è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Guardando i risultati il settore è in salute: il nuovo chiude con un +0,3% rispetto all’anno scorso, va ancora meglio nell’usato, +0,5% e oltre 3 milioni di auto passate di mano. Ma chi vince la classifica delle auto usate più vendute nel 2019 nel nostro Paese? I numeri parlano chiaro e Fiat Panda continua ad essere l’auto più acquistata.

La famosissima utilitaria guida la classifica delle auto più comprate in ben 10 regioni, cinque di queste sono nel sud e isole. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum.

L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel 2019 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale e sulle isole. Parlando di tipologie di vetture, la classifica delle auto più vendute nel sud Italia rispecchia abbastanza fedelmente quella dell’intero Paese. Le utilitarie si confermano le vetture più vendute nel 2019: in tutte le regioni del sud, Sicilia e Sardegna vendono più del 30% del totale, sfondando quota 40% in Campania. Bene le berline con oltre il 20% di media, i SUV chiudono il podio con oltre il 14%.

Al primo posto c’è, quindi, la Fiat Panda, che comanda la classifica in ben 5 regioni del sud. Le uniche regioni dove Panda non trionfa sono la Puglia (la leader è Punto), Calabria e Sardegna dove vince Volkswagen Golf. FCA domina tutta la top five in Campania, dove si registrano ottime vendite di Lancia Ypsilon. Degni di nota i buoni risultati di BMW Serie 1 in Basilicata e di smart fortwo in Calabria. Come detto, unica vettura a tenere il passo di Panda è Golf, che insieme a Punto si piazza sul podio tra le auto più vendute nel sud Italia.

(Visited 139 times, 149 visits today)