Jovanotti annuncia la tappa del tour a Olbia, si terrà al parco Padrongianus

Il tour del cantautore Jovanotti a Olbia.

Ora è ufficiale: Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, torna a Olbia per un suo concerto. La tappa del tour Jova Summer party, in programma il 7 agosto 2026 nel Parco del Padrongianus, è stata ufficialmente annunciato dall’artista stesso in videocollegamento da Roma alla conferenza stampa di oggi, 14 novembre.

LEGGI ANCHE: Jovanotti a Olbia, previsto un mega concerto: ecco quando

Per il Jova Summer Party a Olbia il Parco del Padrongianus sarà riqualificato proprio per accogliere il concerto di Jovanotti il 7 agosto 2026 con una capacità prevista di circa 50.000 persone. La data di Olbia è il primo appuntamento di un tour che toccherà città come Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli, e concludendosi a Roma.

Questo evento, insieme alle esibizioni di Vasco Rossi (12 e 13 giugno all’Olbia Arena) e Notre Dame de Paris (6 agosto, sempre all’Olbia Arena), rende l’estate 2026 di Olbia particolarmente ricca di grandi appuntamenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui