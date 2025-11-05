Dopo la chiusura imposta dal Tar a Olbia Tecnomat lascia a casa 24 lavoratori su 88

Tecnomat lascia a casa 24 degli 88 lavoratori impegnati nel punto vendita di Olbia dopo la chiusura imposta dal Tar. Un mese fa l’azienda rassicurava i dipendenti e ha cominciato a impegnarli a rotazione nel punto vendita per la gestione degli ordini on line. Ora, in attesa di conoscere il futuro, l’azienda taglia il personale. Nessun rinnovo per i contratti a termine: a casa 24 persone su 88, una su quattro.

“Il 30 ottobre 2025 si è tenuto in Consiglio di Stato il procedimento che avrebbe potuto portare alla (seppur temporanea) riapertura al pubblico del Negozio di Olbia. Al momento nessuna decisione è stata comunicata all’azienda, lasciandola in una condizione di totale incertezza”. Così spiega Tecnomat in una nota.

“Nonostante la volontà di Tecnomat di proseguire nell’organizzazione fin qui adottata, anche in ottica di mitigazione dell’impatto sociale di questa situazione, l’assoluta impossibilità di fare previsioni sul prosieguo del procedimento amministrativo ha reso necessaria la dolorosa decisione di concludere il rapporto di lavoro con 24 colleghi, su 88 totali in forze al punto vendita, il cui contratto a tempo determinato era previsto chiudersi, per naturale scadenza, il 31 ottobre 2025”.

“In questa condizione sospesa, l’azienda si è impegnata ad accompagnare i 24 colleghi nella richiesta di Naspi mettendo a disposizione, gratuitamente, un consulente a supporto dell’inoltro della domanda sul portale dedicato. Ugualmente, vista l’estrema difficoltà del momento, Tecnomat supporta i 24 colleghi con una una tantum, in attesa che ciascuno di loro percepisca il contributo Naspi”.

Rimane prioritario, seppur complesso visto il quadro generale, fornire la massima tutela possibile ai colleghi ancora impiegati nel negozio e a tutte le terze parti che con il punto vendita hanno relazioni professionali.

L’azienda ribadisce la ferma volontà di difendere la propria posizione presso le sedi competenti, con piena fiducia nelle istituzioni e nei tempi del procedimento amministrativo.

