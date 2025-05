Lidl raddoppia a Olbia, apre il secondo supermercato

Il nuovo Lidl in viale Aldo Moro a Olbia.

Lidl Italia inaugura la nuova sede di Olbia in Viale Aldo Moro 159, secondo supermercato Lidl in città dopo quello di Via Bambini di Beslan, inaugurato nel 2018. Il nuovo store verrà rifornito quotidianamente dalla piattaforma logistica di Assemini (CA), inaugurata dall’Azienda meno di un anno fa con un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Il taglio del nastro ha portato all’assunzione di 23 nuovi collaboratori. Da oggi il supermercato di Viale Aldo Moro è pronto ad accogliere i nuovi clienti dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 08:30 alle 21:00.

Un progetto a consumo di suolo zero

Il nuovo punto vendita di Olbia si sviluppa su un’area vendita di oltre 1.100 mq e dispone di un parcheggio con 120 posti auto, dotato anche di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. Nato da un intervento di riqualificazione urbana a consumo di suolo zero nell’area che un tempo ospitava una concessionaria d’auto, l’edificio è stato realizzato tramite l’implementazione di soluzioni architettoniche attente all’ambiente. La progettazione dello store ha infatti seguito metodi costruttivi orientati all’efficienza energetica, in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità. L’immobile impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 190 kWp. Inoltre, il nuovo Lidl di Viale Aldo Moro sfrutta le ampie vetrate per favorire l’ingresso della luce naturale e il proprio sistema di luci a LED per un risparmio energetico del 50% rispetto alle precedenti tecnologie.

Una spesa smart e sostenibile

Il nuovo supermercato offre una vasta gamma di prodotti freschi, con frutta e verdura consegnate ogni giorno, un vasto assortimento di pane e specialità da forno nell’area panetteria e piatti pronti disponibili nell’angolo rosticceria. Fanno parte della proposta anche la selezione di prodotti vegetariani e vegani a marchio Vemondo, la linea certificata biologica firmata Bio Organic e le gamme senza glutine o senza lattosio per chi ha particolari esigenze alimentari. Completa l’offerta una vasta gamma di prodotti promozionali tessili, per la casa o per il fai da te, tra cui spicca il noto brand dell’Insegna PARKSIDE per il bricolage e il giardinaggio. Inoltre, tutti i clienti possono usufruire di Lidl Plus, l’app gratuita di Lidl che offre buoni sconto personalizzati, promozioni esclusive e la possibilità di consultare i volantini digitali direttamente dal proprio smartphone.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui