Il divertente video-parodia del Conclave di Eman Rus.

E’ diventato virale la parodia del Conclave realizzata dall’IA da Eman Rus. Il contenuto del creator di Olbia è stato caricato pochi giorni fa sul suo profilo, diventando virale in poche ore e ora oggetto di numerose parodie.

L’artista olbiese ha creato il video che vede i cardinali divertirsi e ballare a suon di musica durante il Conclave, mentre un cardinale giamaicano fuma marijuana generando la fumata bianca, diventando Papa. Nella sua pagine ufficiale Eman Russ ha scritto: “Come immagino il prossimo conclave”. Il video ha scatenato molta ilarità e ormai non si parla di altro che del video divertente realizzato dal creator di Olbia.

Eman Rus (anagramma di Surname), che conta più di 200mila followers su Instagram, ha un’età di 35 anni, vive a Firenze e non ha mai svelato la sua identità. Questo ha generato molto mistero e, dunque di conseguenza, dato una certa popolarità al creator, che da anni fa divertire in tanti con i suoi fotomontaggi. Dopo aver divertito il web con i fotomontaggi di Vip e politici a Natale, il misterioso artista mascherato è tornato a far parlare di sé per il suo particolare ”Conclave”, che è stato visualizzato e condiviso da migliaia di persone.

