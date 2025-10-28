A Porto Pollo grandi acrobazie col kitesurf per le qualificazioni al Red Bull King of the Air

Dopo un’attesa durata 7 mesi, finalmente Porto Pollo, in Sardegna, ha ospitato l’evento Red Bull King of the Air Qualifier di kite surf. “L’ultima opportunità per conquistare un posto nella più importante competizione al mondo di kiteboarding Big Air, che si terrà a Città del Capo, in Sudafrica. Dopo il rinvio di marzo c’era grande attesa per questa seconda opportunità e questa volta il meteo non ha tradito, regalando condizioni perfette per consentire ai 18 atleti presenti di offrire trick spettacolari e atterraggi mozzafiato”.

Giganti del kitesurf a Porto Pollo

“Il vincitore, alla fine di una giornata che ha offerto momenti indimenticabili agli spettatori presenti, è stato Andrea Principi, che ha sconfitto nell’ultimo round Charles Brodel. Un’altra prestazione maiuscola per l’atleta toscano, vittorioso nonostante gareggiasse con una tavola rotta. Principi si conferma tra i più forti nella disciplina e a Città del Capo sarà chiamato a difendere il titolo di Red Bull King of the Air conquistato lo scorso anno. Stacca il pass per il Sudafrica anche il francese Charles Brodel, che ha preceduto il connazionale Elliot Bouton.

Parla il vincitore

“Oggi è stata una giornata fantastica qui a casa, in Italia, in Sardegna, in uno spot dove vengo ad allenarmi da tanto tempo – commenta Principi -. È davvero bello avere finalmente una gara qui, ed è fantastico che persone da tutto il mondo possano vedere come l’Italia offra condizioni davvero incredibili e spot pazzeschi per questo sport. Sono felicissimo anche per Charles, che si è guadagnato il Golden Ticket per il Red Bull King of the Air, l’evento più importante dell’anno. Ha surfato in modo eccezionale, e sono anche molto fiero di tutti i ragazzi che hanno partecipato: hanno fatto nuove esperienze e questo sicuramente li motiverà. Nulla potrebbe rendermi più orgoglioso”.

“Riguardo la finale di Città del Capo, è davvero il paradiso a cui puntano tutti i più grandi kitesurfer – conclude -. L’ho già vinta due volte, ma farò del mio meglio per vincere ancora”.

