Maltempo e temporali in Gallura.

Maggio è andato male, ma giugno non promette niente di buono almeno per quanto riguarda l’inizio del mese. Dopo quasi un mese di piogge e temperature basse, compresa la settimana di San Simplicio, il maltempo rovina anche il ponte del 2 giugno.

Nei giorni scorsi in diverse località del nord Sardegna, comprese Oschiri e Berchidda, si sono verificati allagamenti e alcuni danni. Da ieri, anche sulle zone costiere, della Gallura non fa altro che piovere ed è stata emanata una nuova allerta per rischio idrogeologico. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali (criticità ordinaria, codice Giallo) dal 14 del 1 giugno 2023 e sino alle 23:59 del 2 giugno 2023. Insomma, sembra proprio che l’estate non voglia arrivare e non c’è tregua nemmeno per il weekend della Festa della Repubblica.

Nel resto del nord Sardegna alcuni eventi sono stati rimandati proprio a causa del maltempo, come il Festival Ikonic di Perfugas e il “Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest”, in programma dal 1 al 4 giugno. A Olbia, invece, si sta svolgendo il rally ma sotto la pioggia.

Cosa succede nei prossimi giorni?

Nel Nord Sardegna, compresa la Gallura, nella giornata di domani sono previsti piovaschi intermittenti, temperatura minima 15°C, massima 20°C, più basse della media stagionale. Sabato sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperature comprese tra 14 e 21°C. In particolare avremo poche nubi al mattino, pioggia e schiarite al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 21°C. Insomma, l’estate sembra ancora lontana anche se siamo nel mese di giugno.

