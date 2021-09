Il maltempo in Gallura.

Come previsto l’ondata di forte maltempo è arrivata in Sardegna e in Gallura. Sin dalla notte e nella prima mattinata le forti piogge hanno creato alcuni disagi soprattutto a Olbia e San Teodoro.

A Olbia si sono verificati diversi allagamenti in alcune vie della città e, in alcuni casi, si è proceduto a chiuderle al traffico. Nel giardino del San Giovanni di Dio invece un albero è caduto colpendo anche alcune auto in sosta. I Vigili del fuoco intervenuti hanno proceduto alla messa in sicurezza della zona e non si registrano comunque feriti.

Una situazione simile a San Teodoro dove sono state numerose le richieste di intervento dei Vigili del fuoco, principalmente per allagamenti nelle rimesse degli automezzi. Anche qui la forte pioggia ha causato diversi disagi e l’acqua è entrata anche nella chiesa del paese.

Al momento sembra comunque le piogge abbiano perso d’intensità ma resta comunque l’allerta della protezione civile per tutta la giornata di oggi dove si prevedono ancora temporali isolati su alcune zone della Gallura. La situazione meteo poi dovrebbe invece migliorare gradualmente già dalla giornata di domani.

