La Gallura torna alla normalità: ripartono scuole e servizi dopo l’emergenza

La fase più critica del maltempo si allontana dalla Gallura, ma è allerta arancione.

Il maltempo che ha colpito la Gallura nelle ultime ore sta lentamente allentando la sua presa, consentendo a diverse amministrazioni locali di programmare un parziale ritorno alla normalità per domani, 21 gennaio. Nonostante il declassamento del rischio, la Protezione Civile mantiene comunque un livello di allerta arancione per rischio idrogeologico, spingendo le autorità a mantenere alta la guardia e a rinnovare l’appello alla massima prudenza per tutta la cittadinanza.

LEGGI ANCHE: Olbia, stop all’allerta meteo: riaprono scuole e servizi

Come Olbia, anche i più piccoli comuni della Gallura allentano le restrizioni. A Padru il sindaco ha disposto la riapertura delle scuole insieme ai cimiteri, all’ecocentro e al parco comunale. Riprendono le attività anche nelle strutture pubbliche come la palestra, la biblioteca e il campo sportivo, sebbene resti l’invito a prestare attenzione a causa della criticità meteorologica ancora presente. Scenario simile ad Arzachena, dove il Centro Operativo Comunale ha confermato il ripristino della piena operatività dei servizi e delle lezioni scolastiche. Il sindaco Roberto Ragnedda ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della Protezione Civile che hanno vigilato sul territorio giorno e notte, sottolineando come la prevenzione e la pulizia dei fiumi abbiano limitato i disagi.

Anche ad Aglientu e San Teodoro si registra un deciso miglioramento. Nel primo caso, la sicurezza dei plessi scolastici e degli asili è stata accertata, permettendo la ripresa delle attività didattiche. A San Teodoro, il declassamento della criticità da elevata a moderata ha portato alla revoca dell’ordinanza restrittiva dei giorni scorsi, con la conseguente riapertura della scuola di via Rinaggiu e via Molise, degli uffici comunali, degli impianti sportivi e dei parchi cittadini.

Situazione più delicata nel territorio di Telti, dove le autorità hanno dovuto adottare misure più rigorose per garantire l’incolumità pubblica. Le forti piogge e l’intenso vento di scirocco hanno imposto la chiusura temporanea degli attraversamenti nelle località di Andrieddu, L’orriu e Petru Nieddu. Le restrizioni alla viabilità dovrebbero rimanere in vigore almeno fino alla mezzanotte di domani. In questa zona l’invito alla popolazione è quello di evitare spostamenti non urgenti e di non sostare vicino a ponti o fiumi, raccomandando a chi vive in aree sensibili di occupare i piani alti delle abitazioni durante i picchi di pioggia in attesa che l’emergenza rientri definitivamente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui