Nuovo guasto alla Giraglia: Santa Teresa e Bonifacio senza un traghetto

La nave che collega Santa Teresa e la Corsica è l’unica.

Nuovo guasto alla nave Giraglia che collega Santa Teresa Gallura con Bonifacio. Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, questo pomeriggio, 13 novembre, il traghetto resterà fermo per diversi giorni ed è l’unico che collega il porto gallurese con la Corsica, oltre alla tratta Porto Torres-Ajaccio.

Stando a quanto riporta il quotidiano, non c’è una nave sostitutiva, prevista dalla convenzione di continuità territoriale, perché la Ichnusa dal 31 ottobre non opera più perché è scaduta la convenzione stagionale. Durante l’intera stagione turistica, la nave Ichnusa aveva supplito ai continui guasti della Giraglia.

A causa dell’avaria del traghetto, l’ennesima, ci sono state numerose proteste da parte di chi non riusciva a tornare a casa e ha dovuto noleggiare imbarcazioni a Bonifacio per arrivare a Santa Teresa, lasciando il proprio veicolo al porto di partenza.

Nonostante i ripetuti allarmi lanciati dai pendolari e dagli autotrasportatori, nessuna azione concreta è stata intrapresa almeno per trovare un’alternativa alla Giraglia, come il prolungamento della convenzione con la Ichnusa in attesa della nave sostitutiva promessa da Moby. Così, da questo pomeriggio, Sardegna e Corsica sono collegate solo una volta a settimana da Porto Torres.

