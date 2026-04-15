Le giostre arrivano a Olbia, conto alla rovescia: ecco quando aprono

A Olbia tornano le giostre.

Conto alla rovescia per l’arrivo delle giostre a Olbia. Un tempo evento esclusivamente per i giorni di San Simplicio, da anni il lunapark arriva in città dal ponte del Primo Maggio fino alla festa del Santo Patrono. Ed è così anche quest’anno, con il Wonderland che aprirà i battenti il 24 aprile portando nella cittadina gallurese il tradizionale divertimento da sempre amato dagli olbiesi.

L’annuncio.

Il Wonderland con le sue giostre aprirà venerdì 24 alle ore 16 nel campo Meloni del Fausto Noce. La data dell’opening è stata annunciata qualche giorno fa negli account ufficiali della società del lunapark. Mancano dunque ormai 9 giorni all’apertura dei cancelli. Per l’evento è stato lanciato anche un contest social, un giveaway che promette a 5 vincitori estratti giri gratis sulle attrazioni preferite. Il concorso online, molto partecipato, è segno che le giostre sono molto attese in città e che in tanti sono in fermento per il loro arrivo a Olbia.

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